Голевой пас Свечникова помог «Каролине» уверенно обыграть в гостях «Айлендерс»

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дерек Степан, Сет Джарвис, Макс Доми, Йеспер Фаст и Брендан Смит. У «Айлендерс» голы забили Росс Джонстон и Райан Пулок.



Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором голевой передачи. Он провёл на льду 13.47, заработав показатель полезности «+1». Голкипер «ураганов» Пётр Кочетков вышел на лёд во втором периоде и успел отразить семь из восьми бросков.



Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов провёл всю встречу и отразил 29 из 32 бросков.

В другой встрече, прошедшей в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» встречались местный «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Победу одержали гости со счётом 3:0. В их составе отличились Оскар Сундквист, Тайлер Бертуцци и Майкл Расмуссен.