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Голевой пас Свечникова помог «Каролине» уверенно обыграть в гостях «Айлендерс»

Голевой пас Свечникова помог «Каролине» уверенно обыграть в гостях «Айлендерс»
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«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дерек Степан, Сет Джарвис, Макс Доми, Йеспер Фаст и Брендан Смит. У «Айлендерс» голы забили Росс Джонстон и Райан Пулок.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором голевой передачи. Он провёл на льду 13.47, заработав показатель полезности «+1». Голкипер «ураганов» Пётр Кочетков вышел на лёд во втором периоде и успел отразить семь из восьми бросков.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов провёл всю встречу и отразил 29 из 32 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан – 02:25 (5x5)   0:2 Джарвис (Свечников, Ахо) – 08:09 (5x4)   1:2 Джонстон (Мартин, Сизикас) – 18:25 (5x5)   2:2 Пулок (Бейли, Беллоуз) – 35:22 (5x4)   2:3 Доми (Терявяйнен, Мартинук) – 45:40 (5x5)   2:4 Фаст (Стаал) – 57:53 (en)   2:5 Смит – 58:50 (en)

В другой встрече, прошедшей в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» встречались местный «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Победу одержали гости со счётом 3:0. В их составе отличились Оскар Сундквист, Тайлер Бертуцци и Майкл Расмуссен.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Сундквист (Бертуцци) – 15:48 (5x5)   0:2 Бертуцци (Сундквист, Декайзер) – 57:51 (en)   0:3 Расмуссен (Эрни) – 59:47 (en)
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