Форвард «Торонто» о травме Овечкина: никогда не нравится видеть, как великие игроки падают

Опытный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ), в котором капитан «столичных» Александр Овечкин получил травму.



«Тебе никогда не нравится видеть, как великие игроки так падают, поэтому я надеюсь, что с ним всё в порядке», — приводит слова 38-летнего Спеццы Sportsnet.



Напомним, ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул площадку.