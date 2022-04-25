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Форвард «Торонто» о травме Овечкина: никогда не нравится видеть, как великие игроки падают

Форвард «Торонто» о травме Овечкина: никогда не нравится видеть, как великие игроки падают
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Опытный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ), в котором капитан «столичных» Александр Овечкин получил травму.

«Тебе никогда не нравится видеть, как великие игроки так падают, поэтому я надеюсь, что с ним всё в порядке», — приводит слова 38-летнего Спеццы Sportsnet.

Напомним, ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в завершившемся матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 в пользу «Торонто») получил травму верхней части тела после подножки от голкипера соперника Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Россиянин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

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