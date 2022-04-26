Третьяк: я мог бы выиграть и Кубок Стэнли. Даже было предложение в НХЛ из «Монреаля»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о предложениях, которые ему поступал из Национальной хоккейной лиги, когда он выступал за ЦСКА.
«В НХЛ никогда не хотелось сыграть? Наверное, я мог бы выиграть и Кубок Стэнли. Даже было конкретное предложение — из „Монреаль Канадиенс“, клуба, специально выбравшего меня на драфте. Но тогда была совсем другая эпоха. Невозможно было представить, чтобы советский офицер выступал в профессиональной американской лиге. Ни Политбюро, ни армейское руководство никогда бы этого не допустило.
Отпускать хоккеистов за океан СССР начал уже в конце 1980-х. Я к тому времени закончил игровую карьеру. Чуть позже всё-таки поехал в НХЛ, но уже в качестве тренера. Принял предложение „Чикаго“, хотя помимо „Блэкхоукс“ звали в „Эдмонтон Ойлерз“ и в „Даллас Старз“, – приводят слова Третьяка „Аргументы и факты“.
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