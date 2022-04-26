«Салават» интересуется нападающим Найтом, но он идёт в связке с Буше. Переговоры на паузе

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» в настоящий момент не ведёт переговоры о переходе в клуб американского нападающего Рида Буше.
История с Ридом Буше всплыла в связи с тем, что в «Салавате Юлаеве» интересовались нападающим «Авангарда» Корбаном Найтом, чей контракт с омичами заканчивается 30 апреля. Однако выяснилось, что Найт идёт в паре с Буше и если уж подписывать, то сразу обоих. Поэтому в сложившейся ситуации переговоры, как и в случае со Стрёмваллем, тоже находятся на паузе.
В регулярном сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги 28-летний американец принял участие в 46 матчах за ярославский «Локомотив», забросив 12 шайб и отдав 15 голевых передач при показателе полезности «-2». В феврале 2022 года Буше расторг контракт с клубом.
На счету Найта 47 матчей в регулярке, он набрал 48 (18+30) очков при общей полезности «+8». В плей-офф 31-летний канадец сыграл в 13 встречах, забросив три шайбы и отдав четыре передачи при общей полезности «-4».
- 26 апреля 2022
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:01
-
08:50
-
08:30
-
08:18
-
05:38
- 25 апреля 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
22:00
-
21:53
-
21:38
-
21:30
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:10