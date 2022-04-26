«Салават» интересуется нападающим Найтом, но он идёт в связке с Буше. Переговоры на паузе

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» в настоящий момент не ведёт переговоры о переходе в клуб американского нападающего Рида Буше.



История с Ридом Буше всплыла в связи с тем, что в «Салавате Юлаеве» интересовались нападающим «Авангарда» Корбаном Найтом, чей контракт с омичами заканчивается 30 апреля. Однако выяснилось, что Найт идёт в паре с Буше и если уж подписывать, то сразу обоих. Поэтому в сложившейся ситуации переговоры, как и в случае со Стрёмваллем, тоже находятся на паузе.



В регулярном сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги 28-летний американец принял участие в 46 матчах за ярославский «Локомотив», забросив 12 шайб и отдав 15 голевых передач при показателе полезности «-2». В феврале 2022 года Буше расторг контракт с клубом.



На счету Найта 47 матчей в регулярке, он набрал 48 (18+30) очков при общей полезности «+8». В плей-офф 31-летний канадец сыграл в 13 встречах, забросив три шайбы и отдав четыре передачи при общей полезности «-4».