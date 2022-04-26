«Не того выбрали во главу IIHF». Фетисов — о лишении России права проведения ЧМ-2023
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.
«Что тут может удивлять? Паузу дали. Единственное — обидно, что человек, которого избрали президентом IIHF в Санкт-Петербурге, так делает. Похоже, не того мы выбрали. Тем не менее, всё равно не дали бы провести этот чемпионат мира. Не стоит расстраиваться и париться по этому поводу. Надо развивать свою историю, достроить свой самый красивый стадион и вложиться в свой хоккей», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
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