«Не того выбрали во главу IIHF». Фетисов — о лишении России права проведения ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Что тут может удивлять? Паузу дали. Единственное — обидно, что человек, которого избрали президентом IIHF в Санкт-Петербурге, так делает. Похоже, не того мы выбрали. Тем не менее, всё равно не дали бы провести этот чемпионат мира. Не стоит расстраиваться и париться по этому поводу. Надо развивать свою историю, достроить свой самый красивый стадион и вложиться в свой хоккей», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.