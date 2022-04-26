«Я не помню такого хоккея в КХЛ». Олимпийский чемпион оценил финал Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ, в котором ЦСКА в овертайме переиграл «Металлург» (3:2 ОТ, 2-3).



«Эта серия соответствует финалу — по напряжению, по мастерству, драматизму. Достойный матч, мне очень нравится финал, я давно не видел такого финала и хоккея в КХЛ, здесь есть всё: интрига, мастерство, критическая ситуация, нервы. Есть тренеры с противоположным поведением, интересно на них смотреть. Очень интересно и достойно всё идёт. Уже сейчас хорошие впечатления у тех, кто это видит. Финал показывает, что наш хоккей жив, мы имеем право им гордиться. Важно цепляться за это, за содержание этого хоккея, которые показывают обе команды. Я не помню у нас такого хоккея», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.