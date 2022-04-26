The Athletic — о возможной паре «Торонто» — «Тампа»: Мэттьюс против Василевского? Здорово!

Обозреватель The Athletic Шон Гентайлл поделился мнением о возможной паре плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Вероятность: 96%. Острота противостояния: 8 перцев чили. Результаты в сезоне: ничья — 2-2; по голам — 16-12 в пользу „молний“.



Плюсы: любой результат был бы по-своему особенным. Если «Лифс» проиграют, это будет означать, что «Лифс» проиграли. Если «Лифс» выиграют, это будет означать, что «Лифс» выиграли. Это достаточно важно независимо от того, на чьей вы стороне. Лично я одновременно существую в двух сферах. Меня отталкивает то количество внимания, которое уделяется этой команде, и в то же время я не могу нарадоваться. Я хейтер? Да. Я ещё и жадный маленький странный парень, одержимо отслеживающий одержимость других людей? Тоже да. Огромное количество внимания, уделяемого «Лифс», и огромное количество внимания, уделяемого самому вниманию, делает их одной из самых захватывающих историй в спорте. Я хотел бы, чтобы это не было правдой, но это правда.

Это также правдой независимо от того, с кем они играют; матч в первом раунде против кучки парней в серых футболках будет иметь для них ценность всего мира. А «Лайтнинг» настолько далеки от серых футболок, насколько это вообще возможно. У них есть свои цели — третий Кубок Стэнли подряд станет величайшим достижением эры потолка зарплат, и точка. Пару недель назад они вновь зажглись. Внезапно они вернулись к тому, чтобы топтать других соперников. Сделки в дедлайн — Ник Пол набрал пять очков в последних пяти матчах — начинают приносить плоды. И они собираются начать свою историю серией с «Торонто Мэйпл Лифс». Это кажется надёжной ситуацией. Остон Мэттьюс против Андрея Василевского? Именно. Это будет здорово!

Минусы: последние две встречи между ними — победа «Торонто» со счётом 6:2 4 апреля и победа «Тампы» со счетом 8:1 21 апреля — были не очень хорошими. Ставки высоки, и результат будет важен, но сами матчи могут вызвать некоторую озабоченность", — приводит слова Гентайлла The Athletic.