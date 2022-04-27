Стэмкос – первый игрок после Курри в сезоне-1992/1993, набравший 3+ очка в 5 матчах кряду

32-летний канадский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос совершил уже три результативных действия (2+1) в проходящем в эти минуты матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1 после 2-го периода), благодаря чему отметился впечатляющим статистическим достижением.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Стэмкос – первый игрок с сезона-1992/1993 после легендарного финна Яри Курри, которому удаётся совершать как минимум три результативных действия за матч на протяжении пяти игр кряду.

Также в этой игре Стэмкос впервые в своей карьере добрался до отметки в 100 (39+61) очков за сезон.

Всего за карьеру в НХЛ Стэмкос принял участие в 920 встречах, в которых набрал 966 (478+489) очков и заработал коэффициент полезности «+68».