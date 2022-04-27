Забив Кочеткову, Крайдер вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по голам в сезоне

30-летний американский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер вышел на второе место в истории «синерубашечников» по голам в сезоне, поразив ворота российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На счету Крайдера стало уже 52 заброшенные шайбы в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся с Адамом Грейвзом, с которым теперь делит второе место. Рекорд – у легендарного чешского форварда Яромира Ягра (54).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне Крайдер принял участие в 80 матчах, в которых набрал 76 (52+24) очков и заработал коэффициент полезности «+18». За карьеру в НХЛ на его счету 652 встречи и 422 (229+193) результативных действия.
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