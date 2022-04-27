«Калгари» обыграл «Нэшвилл» в овертайме, в матче забито 9 голов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.



Уже на 5-й минуте канадец Диллон Дюбе забил за гостей открыв счёт голам в матче. На 26-й минуте Роман Йози сравнял счёт. А на 29-й минуте Мэтт Дюшейн вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте Дюбе оформил дубль и сравнял счёт в матче. С таким счётом второй период и завершился.



На 41-й минуте Филип Форсберг помог хозяевам оторваться. Но через 2 минуты Ноа Ханифан сделал счёт опять равным. На 50-й минуте Форсберг оформил дубль, но Мэттью Ткачук за секунду до сирены успел перевести матч в овертайм, где исход встречи уже определил Элиас Линдхольм.