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«Калгари» обыграл «Нэшвилл» в овертайме, в матче забито 9 голов

«Калгари» обыграл «Нэшвилл» в овертайме, в матче забито 9 голов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Уже на 5-й минуте канадец Диллон Дюбе забил за гостей открыв счёт голам в матче. На 26-й минуте Роман Йози сравнял счёт. А на 29-й минуте Мэтт Дюшейн вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте Дюбе оформил дубль и сравнял счёт в матче. С таким счётом второй период и завершился.

На 41-й минуте Филип Форсберг помог хозяевам оторваться. Но через 2 минуты Ноа Ханифан сделал счёт опять равным. На 50-й минуте Форсберг оформил дубль, но Мэттью Ткачук за секунду до сирены успел перевести матч в овертайм, где исход встречи уже определил Элиас Линдхольм.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 5
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Баклунд, Андерссон) – 04:02 (5x4)   1:1 Йози (Томасино, Джохансен) – 25:41 (5x5)   2:1 Дюшейн (Гранлунд, Йози) – 28:08 (5x5)   2:2 Дюбе (Йернкрок, Чюлингтон) – 33:14 (4x4)   3:2 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 40:30 (5x4)   3:3 Ханифин (Ритчи, Лучич) – 42:03 (5x5)   4:3 Форсберг (Гранлунд, Дюшейн) – 49:35 (5x4)   4:4 Ткачук (Ханифин, Годро) – 59:59 (6x5)   4:5 Линдхольм (Андерссон, Годро) – 62:01 (3x3)
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