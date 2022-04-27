«Калгари» обыграл «Нэшвилл» в овертайме, в матче забито 9 голов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
Уже на 5-й минуте канадец Диллон Дюбе забил за гостей открыв счёт голам в матче. На 26-й минуте Роман Йози сравнял счёт. А на 29-й минуте Мэтт Дюшейн вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте Дюбе оформил дубль и сравнял счёт в матче. С таким счётом второй период и завершился.
На 41-й минуте Филип Форсберг помог хозяевам оторваться. Но через 2 минуты Ноа Ханифан сделал счёт опять равным. На 50-й минуте Форсберг оформил дубль, но Мэттью Ткачук за секунду до сирены успел перевести матч в овертайм, где исход встречи уже определил Элиас Линдхольм.
- 27 апреля 2022
-
06:51
-
06:38
-
06:18
-
06:15
-
05:57
-
05:54
-
05:38
-
04:57
-
04:45
-
04:37
-
04:32
-
04:23
-
04:16
-
03:59
-
03:45
-
03:39
-
03:03
-
02:27
-
02:25
-
02:07
-
01:44
- 26 апреля 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:25
-
23:10
-
23:06
-
22:25
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:42
-
20:39