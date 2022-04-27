Невероятный финт Панарина заставил трибуны в Нью-Йорке охнуть от восторга. Видео

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4) из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями.



По ходу первого периода россиянин невероятным финтом обыграл защитника «Каролины» Джейкоба Славина, а финальный финт сопровождался коллективным вздохом восторга с трибун.



Видео эпизода можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 играх.