Невероятный финт Панарина заставил трибуны в Нью-Йорке охнуть от восторга. Видео
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30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4) из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями.
По ходу первого периода россиянин невероятным финтом обыграл защитника «Каролины» Джейкоба Славина, а финальный финт сопровождался коллективным вздохом восторга с трибун.
Видео эпизода можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 играх.
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