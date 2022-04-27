СКА продлил контракт с 26-летним защитником Никитой Камаловым

СКА продлил контракт с защитником Никитой Камаловым, сообщается на официальном сайте санкт-петербургской команды.



Новое соглашение заключено на четыре года — до 30 апреля 2026 года.



26-летний хоккеист перешёл в СКА из «Сочи» в ходе регулярного чемпионата сезона-2021/2022. Камалов также в КХЛ выступал за «Металлург» и «Амур». В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Камалов принял участие в 18 матчах за СКА, в которых набрал 2 (0+2) очка. В плей-офф защитник сыграл в пяти встречах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, по итогам регулярки СКА занял первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.



Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.