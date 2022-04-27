Артемий Панарин, получивший травму, пропустил утреннюю раскатку «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не появился на льду во время раскатки команды перед матчем с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в «Твиттере»

Форвард, скорее всего, не примет участия во встрече.

Напомним, 30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями. Его партнёр по команде Эндрю Копп также выбыл из строя, получив повреждение нижней части тела.

Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 встречах.