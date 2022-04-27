Артемий Панарин, получивший травму, пропустил утреннюю раскатку «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не появился на льду во время раскатки команды перед матчем с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в «Твиттере»
Форвард, скорее всего, не примет участия во встрече.
Напомним, 30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел доиграть до конца встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» из-за травмы верхней части тела. Панарин провёл на льду 8 минут 2 секунды и не отметился результативными действиями. Его партнёр по команде Эндрю Копп также выбыл из строя, получив повреждение нижней части тела.
Всего в нынешнем сезоне Панарин провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (22+74) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ на его счету 569 (187+382) результативных действий в 507 встречах.
- 27 апреля 2022
-
19:28
-
18:55
-
18:31
-
18:25
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:33
-
16:15
-
15:46
-
15:33
-
14:28
-
14:24
-
14:18
-
14:00
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:34
-
11:10
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:22