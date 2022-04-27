СКА продлил контракт с Кетовым. 36-летний Евгений — рекордсмен клуба по числу матчей

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Евгением Кетовым, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.
Соглашение рассчитано на один сезон, оно будет действовать до 30 апреля 2023 года.
Евгений Кетов — воспитанник пермского клуба «Молот-Прикамье», чемпион мира. Игроком СКА он стал в 2013 году. Вместе с клубом Кетов выиграл два Кубка Гагарина, Кубок Континента, а также медали всех достоинств, включая золото в 2017 году. Форвард — заслуженный мастер спорта России.
В ходе текущего сезона 36-летний Кетов стал рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей, опередив Игоря Щуркова, на счету которого 506 встреч за СКА. Сейчас в активе Евгения 516 матчей за команду и 126 (67+59) набранных очков при общем показателе полезности «+26».
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