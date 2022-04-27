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Бывший одноклубник Доминика Гашека поделился мнением об Игоре Шестёркине

Бывший одноклубник Доминика Гашека поделился мнением об Игоре Шестёркине
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Экс-нападающий ряда клубов НХЛ Мэттью Барнаби, выступавший семь лет с Домиником Гашеком за «Баффало Сэйбрз», поделился мнением о российском голкипере «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине, о его шансах забрать «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку сезона, а также сравнил его с чешским вратарём. Гашек, выступая за «Баффало», выиграл два «Харта» подряд.

«Учитывая то, как Игорь действует в воротах, выступая за команду, от которой не ожидали таких результатов, он безоговорочно должен быть в числе главных кандидатов.

Гашек? При всём уважении к Мартину Бродо и Патрику Руа, их команды были сильнее по составу, чем мы. В те годы, когда я играл с Доминатором, никто и близко к нему не стоял. Сейчас я прекрасно понимаю, какие потрясающие эмоции могут испытывать игроки «Рейнджерс», зная, что у них будут шансы при любом раскладе. Я играл в командах, где ты постоянно нервничаешь, всё время испытываешь сомнения. Здесь всё совершенно иначе. Помню, что могли проигрывать 1:2 после двух периодов, тогда Гашек поднимался и говорил: «Давайте, забейте один гол или парочку. Найдите свои шансы — а я не пропущу». С таким вратарём у тебя полная свобода действий.

Даже если Шестёркин не возьмёт «Харт», у «Рейнджерс» с таким вратарём и таким усилением, что он получили до дедлайна по трейдам, есть реальный шанс взять Кубок Стэнли», — приводит слова Барнаби The Athletic.

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