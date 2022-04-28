Кудашов — о цели на сезон: система «Динамо» понимает, что иногда нужно сделать шаг назад

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Как совместить наигрывание молодых игроков и борьбу за Кубок Гагарина? Задача очень сложная, но вся наша система понимает, что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы подготовить кадры и точечно их усилить. Мы постараемся, чтобы в составе была и молодёжь, и взрослые ребята, которые поведут молодых за собой.

Отмечу Рашевского, Новикова, Тринеева. Все они сделали шаг вперёд. Мы довольны развитием Кисакова, Дидковского, Никонова, прогрессирует Мачулин. В Питере целый ряд игроков: Брызгалов, Михайлов, – они часть сезона играли у нас. На подходе праворукие Петров, Косолапов, достойных ребят хватает. Дальше всё будет зависеть только от них самих. Также в системе питерского «Динамо» есть Будницкий, Буруянов, Джиошвили, Мальцев, Малышев. За всеми мы следим, всем будем давать шанс развиваться. Тот же Прибыльский провёл хороший сезон, Игумнов вышел на новую для себя роль, Яковлев заиграл», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.