С. Фёдоров: если Дальбек сможет ходить, то сыграет в седьмом матче финала

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после шестого матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:1) рассказал о состоянии защитника команды Класа Дальбека.
«ЦСКА с победой! Парни молодчики, забили два гола, создали преимущество. Ненужный гол пропустили, но выдержали. Соперник мобильный, умело держит шайбу, особенно в зоне атаки. Интенсивная игра, рад за ребят, что сделали ещё один шаг. Едем в Магнитогорск. Не знаю, как себя чувствует Дальбек. Но если он сможет ходить, то сыграет.
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Я переживаю, как все. Не скажу, что это даётся легко и без нервов. Но у меня есть важная обязанность: управлять командой во время игры. Наверное, так и держусь.
Седьмой матч — это новый опыт для меня. Он необычный, не было ещё времени переварить. Постараюсь какие-то слова донести до ребят, хотя они, возможно, понимают больше, чем тренерский штаб», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 апреля 2022
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