«Флорида» впервые в истории выиграла Президентский Кубок

«Флорда Пантерз», благодаря разгромной победе над «Оттавой Сенаторз», признана обладателем Президентского Кубка. «Коты» стали лучшей командой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за один матч до конца.

Примечательно, что для команды из Санрайза это первый Президентский Кубок за всю историю франшизы.

Напомним, Президентский Кубок это ежегодная награда, которая вручается команде, лучше всех сыгравшей в регулярном сезоне. Победитель получает $ 350 тыс, которые делят между собой персонал и игроки.



Президентский кубок был представлен НХЛ советом директоров НХЛ в сезоне 1985-86. «Детройт Ред Уингз» (шесть) является единственной командой, выигравшей его более трёх раз.

В предыдущем сезоне обладателем трофея стал «Колорадо Эвеланш».