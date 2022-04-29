Sportsnet: Капризов вписал имя в историю «Уайлд» и превратил клуб в серьёзного соперника

Издание Sportsnet представило свой рейтинг силы клубов Национальной хоккейной лиги по итогам завершающегося регулярного чемпионата.



Первое место заняла «Флорида Пантерз». «Флорида» ещё никогда не была лучше, чем сейчас, благодаря дуэту Джонатана Юбердо и Александра Баркова, которые привели этот невероятно сильный состав к вершине лиги», — говорится в материале.



Также в тройку вошли «Колорадо Эвеланш» и «Торонто Мэйпл Лифс».



Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — расположилась на седьмой строчке: «Некоторые персонажи изменились, но ядро, завоевавшее Кубок Стэнли два раза, похоже, готово к третьему походу».



«Миннесота Уайлд» заняла девятое место в рейтинге: «На втором году эры Кирилла Капризова он вписал своё имя в учебники истории «Уайлд», поставив рекорды по голам за сезон, передачам и очкам. Он превратил этот клуб в серьёзного соперника, который также извлёк выгоду из своей зарплатной ведомости (привет, Марк-Андре Флёри) для важного похода», — отмечается в материале.