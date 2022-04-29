Washington Post о травме Овечкина: в «Вашингтоне» все знают, что он будет готов к плей-офф

Авторитетное издание The Washington Post прокомментировало травму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Во вторник болельщики на «Кэпитал Уан-Арене» увидели Александра Овечкина в непривычном образе. Его свитер под номером 8 занял место где-то на вешалке раздевалки, а на смену пришёл элегантный серый костюм и синий галстук. На лёд он выходил в парадных туфлях, а не на коньках, и широко улыбался сквозь бороду.



На его счету на данный момент 780 заброшенных шайб, что является третьим показателем в истории НХЛ, и присутствует такое ощущение, что в его честь выпущено уже столько же трибьют-видео. Во вторник в видеоролик вошли послания не только от тех, кого он обошёл в этом году (Марсель Дионн, Бретт Халл, Яромир Ягр), но и от его жены и детей, а также от родителей, находящихся в России.



Овации в честь Ови были заслуженными, тем не менее не они стали главной новостью дня. После поражения во вторник от «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) у «Вашингтона» остаётся две встречи в регулярном сезоне. Плей-офф Кубка Стэнли (чёрт возьми, даже от одной этой фразы мурашки бегут по спине) начнётся на следующей неделе. И, как было объявлено опять же во вторник, 36-летний Овечкин «вернётся на площадку со дня на день».



В переводе с хоккейного языка это означает: «Он повредил плечо, врезавшись в борт, но вновь выйдет на лёд, когда это будет целесообразно».



Будет ли он готов к плей-офф?



«Я надеюсь на это», — говорил тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт во вторник утром.



Питер, при всём уважении вы не надеетесь. Вы в этом уверены.



Вот один важный факт: с момента дебюта Овечкина в розыгрыше Кубка Стэнли в 2008 году «Кэпиталз» провели 141 матч в плей-офф, а россиянин выходил в них на лёд ровно 141 раз.



«Со дня на день»? Нет проблем, отлично! Независимо от того, кто станет соперником «Кэпс» в первом раунде — «Флорида Пантерз» или «Нью-Йорк Рейнджерс», в момент стартового вбрасывания Овечкин будет готов вновь устремиться к воротам. Нет никаких оснований полагать обратное, и это само по себе замечательно.



Есть несколько старых статистических данных, о которых, пожалуй, стоит напомнить, потому что по мере того как Овечкин приближается к 40 годам, эти цифры заставляют все больше челюстей биться об пол. С момента его дебюта в сезоне-2005/2006 «Кэпиталз» провели 1461 матч регулярного чемпионата и плей-офф. Овечкин принял участие в 1415 из них. 96,9%! Это крутой показатель. Да, медали исключительно за участие в хоккее не дают. Но лиге впору и вправду ввести какую-то отдельную награду для этого седеющего отца двоих детей, настолько регулярно радующего болельщиков.



За данный отрезок никто из игроков даже близко не принял участие в таком количестве матчей, как Овечкин. О чём может быть разговор, если 21-летнему Коннору Макмайклу, который занял место Алекса в составе во вторник вечером, было всего четыре года, когда россиянин проводил свою первую встречу в НХЛ.



«Вы постоянно слышите: Русская машина никогда не ломается», — подчёркивал Макмайкл во вторник. Знаете почему? Потому что с тех пор как Овечкин произнёс эту фразу в 2006 году, она продолжает оставаться актуальной. Он пропустил 10 встреч в сезоне-2009/2010 (несколько из них из-за травмы плеча) и 11 поединков в кампании-2020/2021 (некоторые из-за нарушения коронавирусных правил, а остальные из-за незначительных повреждений). Сколько матчей он пропускал в остальные годы? Одну, ноль, ноль, три, три, четыре, ноль, четыре, одну, три, ноль, ноль, одну, одну и теперь три в этом году — первые две из-за того, что он попадал в COVID-протокол.



Учитывая всё это, у всех уже который сезон возникает вопрос: как ему удаётся подобное?



В своей беседе с прессой Лавиолетт попытался набросить немного тумана на ситуацию перед стартом плей-офф, но все в «Кэпиталз» знают: Ови — это Ови и, когда прозвучит стартовый свисток, он будет на площадке», — говорится в сообщении.