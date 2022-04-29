Хитрый буллит Кузнецова в ворота «Торонто» признан лучшим голом апреля в НХЛ
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Буллит российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) признан лучшим голом апреля, сообщает пресс-служба НХЛ.
Во встрече с «кленовыми листьями» форвард первым пошёл исполнять свою попытку. Он быстро забрал шайбу, однако затем резко сбавил скорость, раскрутил клюшку руками и продолжил медленное движение в сторону ворот. После этого Кузнецов резким броском поразил ворота соперника.
Видео момента можно посмотреть с 0:30 по 0:34.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Кузнецова 78 (24+54) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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