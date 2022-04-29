Drive4Five: Шестёркин и Сорокин начинают величайшее соперничество вратарей в истории НХЛ

Издание Drive4Five поделилось мнением о российских голкиперах из Нью-Йорка — Илье Сорокине из «Нью-Йорк Айлендерс» и Игоре Шестёркине из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Битва за Нью-Йорк» — одно из самых давних соперничеств в хоккее, и сейчас Илья Сорокин и Игорь Шестёркин возвращают его в центр всеобщего внимания.



Атлетичность, изящество и агрессивность — именно такие характеристики исторически лучше всех подходили этим матчам, но «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» уже давно не пересекались в поединках плей-офф. «Айлендерс» выходили в плей-офф три года подряд, в то время как «Рейнджерс» за это время не смогли пройти дальше квалификационного раунда. В один и тот же год эти команды не попадали в матчи на выбывание с 2016 года, и в текущей кампании данная тенденция продолжилась. Однако теперь «Рейнджерс» поведут борьбу за Кубок Стэнли, тогда как «Айлендерс» пролетели мимо. Всё это привело к снижению ажиотажа вокруг дерби.



Тем не менее соперничество Шестёркина и Сорокина, несомненно, продлится ещё много лет.



Каждый из вратарей провёл невероятный регулярный сезон. Шестёркин, который является одним из главных претендентов на «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ, в этом сезоне может похвастать результатом в 93,5% отражённых бросков. В среднем он пропускает 2,07 шайбы за матч, Игорь одержал 36 побед в 52 матчах.



Сорокин, который наряду со своим соотечественником должен стать финалистом в номинации на «Везину», выиграл 26 матчей из 51, демонстрируя приличный процент спасений (92,7%) и коэффициент надёжности (2,35). Количество побед у него не такое впечатляющее, как у Шестёркина, но это связано скорее со слабостью защитной линии «Айлендерс», нежели с его игрой. А самое главное, что на протяжении следующего десятилетия эти игроки будут находиться на пике своих карьер.



Споры между болельщиками о том, кто лучше, будут длиться ещё долгое время. Очевидно, что в этом сезоне безраздельно властвует Шестёркин. Но, если «Айлендерс» окружат Сорокина достойной поддержкой, он может стать обладателем «Везины» уже в следующем году.



Сейчас «Рейнджерс» находятся на подъёме. В этом году они наконец-то вышли из периода перестройки, впервые с 2017 года попав в плей-офф. «Айлендерс», которые во многом из-за внешних факторов провели крайне неудачный сезон, должны вернуться в плей-офф в следующем году. В обозримом будущем эти две классные команды будут сражаться друг с другом, стремясь вернуть Кубок Стэнли в штат Нью-Йорк.



Игорь и Илья начинают, возможно, величайшее соперничество вратарей в истории НХЛ», — говорится в сообщении.