Журналист The Athletic: травма Овечкина вызывает у «Вашингтона» ощущение дежавю
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Североамериканский журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказался о травме российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Травма Алекса Овечкина вызывает у «Вашингтона» ощущение дежавю», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
Напомним, в прошлом сезоне россиянин также получил травму в концовке регулярного чемпионата, но выступил в плей-офф. Тогда «Вашингтон» проиграл серию первого раунда плей-офф «Бостон Брюинз» в пяти матчах, а Овечкин набрал 4 (2+2) очка.
В этот раз 36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
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