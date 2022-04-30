Овечкин из-за травмы пропустит матч «Вашингтона» с «Рейнджерс»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится в ночь на 30 апреля мск. Об этом сообщает журналистка Саманта Пелл со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта.



Российский форвард пропустит уже третий матч подряд.



36-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.



Примечательно, что у «Рейнджерс» матч с «Вашингтоном» пропустит российский форвард Артемий Панарин. Он получил повреждение верхней части тела в матче с «Каролиной Харрикейнз».

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