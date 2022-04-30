Михеев отличился в заключительной игре сезона за «Торонто», поразив ворота «Бостона»

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Бостон Брюинз». Идёт 1-й период, счёт равный – 1:1.

На четвёртой минуте встречи хозяевам удалось отыграться в счёте усилиями 27-летнего российского форварда Ильи Михеева, который реализовал большинство с передач Марко Джордано и Тимоти Лильегрена.

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Всего в нынешнем сезоне Илья Михеев принял участие в 53 матчах за «Торонто», в которых забросил 21 шайбу и отдал 11 результативных передач, заработав показатель полезности «+16» при 26 минутах штрафного времени.