Михеев отличился в заключительной игре сезона за «Торонто», поразив ворота «Бостона»
Поделиться
В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Бостон Брюинз». Идёт 1-й период, счёт равный – 1:1.
На четвёртой минуте встречи хозяевам удалось отыграться в счёте усилиями 27-летнего российского форварда Ильи Михеева, который реализовал большинство с передач Марко Джордано и Тимоти Лильегрена.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне Илья Михеев принял участие в 53 матчах за «Торонто», в которых забросил 21 шайбу и отдал 11 результативных передач, заработав показатель полезности «+16» при 26 минутах штрафного времени.
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
02:34
-
02:26
-
00:34
- 29 апреля 2022
-
23:56
-
23:32
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:18
-
21:51
-
21:32
-
21:02
-
20:37
-
20:18
-
19:45
-
19:13
-
19:05
-
18:32
-
18:04
-
17:38
-
17:01
-
16:50
-
16:38
-
16:26
-
16:00
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
Партнерский контент