Капризов продлил результативную серию до 7 матчей, отметившись передачей с «Колорадо»

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до семи матчей, отметившись голевой передачей на Тайсона Джоста в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:0, идёт 1-й период).

В этой 7-матчевой серии Капризов набрал 13 (3+10) очков. Всего в нынешнем сезоне на его счету уже 107 (46+61) результативных действий при коэффициенте полезности «+25» и 34 минутах штрафного времени. За карьеру в НХЛ Кирилл провёл 136 матчей, набрав в них 158 (73+85) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в сентябре 2021 года Капризов заключил долгосрочный 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).