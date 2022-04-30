Московское «Динамо» сделало квалификационное предложение 10 игрокам
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Московское «Динамо» сделало квалификационное предложение 10 игрокам, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что в список игроков, кому бело-голубые сделали квалификационное предложение, вошли Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Антон Косолапов, Богдан Тринеев, Дмитрий Меньшатов, Александр Кисаков, Василий Мачулин, Андрей Никонов, Кирилл Ващилин, Михаил Большаков.
Напомним, в плей-офф динамовцы обыграли «Северсталь» в первом раунде (4-3), но проиграли московскому ЦСКА (0-4).
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