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Московское «Динамо» сделало квалификационное предложение 10 игрокам

Московское «Динамо» сделало квалификационное предложение 10 игрокам
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Московское «Динамо» сделало квалификационное предложение 10 игрокам, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в список игроков, кому бело-голубые сделали квалификационное предложение, вошли Егор Брызгалов, Иван Дидковский, Антон Косолапов, Богдан Тринеев, Дмитрий Меньшатов, Александр Кисаков, Василий Мачулин, Андрей Никонов, Кирилл Ващилин, Михаил Большаков.

Напомним, в плей-офф динамовцы обыграли «Северсталь» в первом раунде (4-3), но проиграли московскому ЦСКА (0-4).

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