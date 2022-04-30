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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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14:45 Мск
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«Металлург» отыграл один гол в решающем матче с ЦСКА за секунду до конца 2-го периода

«Металлург» отыграл один гол в решающем матче с ЦСКА за секунду до конца 2-го периода
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В эти минуты проходит седьмой матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. После второго периода счёт в матче 3:1 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

При счёте 3:0 в пользу ЦСКА было вбрасывание в средней зоне. Уральцы выиграли его, Андрей Чибисов отдал передачу вперёд. Филипп Майе выкатился на ворота и бросил в дальний угол — 1:3. Магнитогорцы забросили за секунду до конца второго периода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После шести встреч в серии ничья — 3-3. Победитель матча станет обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы по пути в финал одержали победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).

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