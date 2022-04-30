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Быков — о победе ЦСКА: верить нужно до конца! Легендарный клуб забрал Кубок Гагарина

Быков — о победе ЦСКА: верить нужно до конца! Легендарный клуб забрал Кубок Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

«Я считаю, что это большой труд, который был проделан тренерским штабом. Совместно с игроками создали необходимую атмосферу, чтобы добиться такого результата. Хочу поздравить моего друга, коллегу и товарища Сергея Фёдорова. В первый год добиться такого результата — действительно впечатляет! Видно, что команда в него поверила. Его опыт, знания помогли добиться такого результата. Фёдоров не только был талантливым как игрок, но и как тренер.

Даже с 0:3 мы добивались победы. Верить нужно до конца! Если ты веришь, ты и стараешься реализовать. Если нет — ничего не получится. Верил, что ребята способны. Рад за них! Легендарный клуб снова завоевал Кубок Гагарина», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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