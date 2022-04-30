«Настоящие мужики!» Борис Михайлов высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина

Известный тренер Борис Михайлов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



По ходу серии «Металлург» вёл 3-1, но в итоге ЦСКА удалось совершить камбэк. В седьмом матче серии москвичи одержали победу со счётом 4:1.



«Мы сегодня выиграли! Вот какая команда ЦСКА. После 1-3 обыграла лидера нашего хоккея по гладкому чемпионату. Команда ЦСКА проявила характер, мастерство. Иногда в спорте говорят: они проявили все свои качества. Команда ЦСКА — настоящие мужики. Выполнили все поставленные им задачи», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.