Новиков: Фёдоров и ЦСКА подняли победу в Кубке Гагарина на уровень Кубка Стэнли

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«Это вообще был один из лучших финалов в истории! Сегодня я просто гордился нашим хоккеем. Хотелось бы знать того, кто решился назначить Фёдорова вместо Никитина — это ведь вообще не вязалось. Я отмечал, что это правильно и смело. Насколько этот руководитель велик! Мы должны знать таких героев. Назначить Фёдорова главным тренером было судьбоносным решением. Кадры решают всё.



Финал меня просто поразил, а особенно первый период. Как сильно играл ЦСКА, я такой игры не видел. ЦСКА провёл лучший матч: по содержанию, по самоотдаче — по всем компонентам! Я под впечатлением. Такая игра может служить образцом и учебником для аналитики, дальнейшего развития хоккея. Так полностью переиграть «Металлург» — это великая победа для ЦСКА.



Фёдоров поднимал над головой Кубок Стэнли, а теперь хотелось бы спросить: как по весу Кубок Гагарина? Фёдоров и ЦСКА подняли победу в Кубке Гагарина на уровень Кубка Стэнли. Фёдоров поднял престиж нашего отечественного хоккея и достоин тренировать команду НХЛ. НХЛ нуждается в таких великих тренерах, великих игроках, как Фёдоров. Это нужно мировому хоккею — я в этом убеждён», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.