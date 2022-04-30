Агенты Аликина объяснили решение голкипера продлить контракт с «Амуром» на один сезон

Хоккейные агенты Юрий Николаев и Александр Черных, представляющие интересы голкипера «Амура» Евгения Аликина, прокомментировали решение вратаря продлить контракт с хабаровским клубом на один сезон.
«Мы вели диалог с клубом, чтобы он ещё на сезон остался в Хабаровске», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
«Ему всё нравится там? Вопрос стоял иначе. Он находился в статусе ограниченно свободного агента. И если сейчас мы посмотрим на рынок, хотя ещё и рано об этом говорить, то вопрос в том, что мы не понимаем трансферной политики богатых клубов. Мы не понимаем, как они будут распоряжаться своими бюджетами и готовы ли они тратить деньги на выкуп игроков.
Могли получить оффершит? Оффершит в КХЛ не соответствует тем правилам, которые установлены в НХЛ. Есть формула, по которой рассчитывается сумма компенсации. И ситуация с Аликиным заключалась в том, что если бы он сейчас находился в статусе НСА, то она могла бы развиваться по иному сценарию», — добавил Николаев.
- 30 апреля 2022
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