Лехтонен — о решении покинуть СКА: я считал неправильным оставаться в Санкт-Петербурге

Финский защитник Микко Лехтонен прокомментировал решение покинуть санкт-петербургский СКА.



«Я не хотел оставаться в Санкт-Петербурге. Считал это неправильным. Решил покинуть Россию, как и многие другие легионеры», — приводит слова Лехтоненеа Iltalehti.



«Контракт Микко со СКА закончился 30 апреля. Его расторгли по инициативе и желанию Микко. Во время плей-офф мы пришли к соглашению со СКА, что, если Микко доиграет до конца сезона, клуб расторгнет с ним контракт. Поэтому он и оставался в России до конца», — сообщил агент игрока Мика Раутакаллио.



Напомним, ранее СКА объявил о расставании с пятью легионерами – Лео Комаровым, Микко Лехтоненом, Мэтом Робинсоном, Ларсом Юханссоном и Йоонасом Кемппайненом.