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Лехтонен — о решении покинуть СКА: я считал неправильным оставаться в Санкт-Петербурге

Лехтонен — о решении покинуть СКА: я считал неправильным оставаться в Санкт-Петербурге
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Финский защитник Микко Лехтонен прокомментировал решение покинуть санкт-петербургский СКА.

«Я не хотел оставаться в Санкт-Петербурге. Считал это неправильным. Решил покинуть Россию, как и многие другие легионеры», — приводит слова Лехтоненеа Iltalehti.

«Контракт Микко со СКА закончился 30 апреля. Его расторгли по инициативе и желанию Микко. Во время плей-офф мы пришли к соглашению со СКА, что, если Микко доиграет до конца сезона, клуб расторгнет с ним контракт. Поэтому он и оставался в России до конца», — сообщил агент игрока Мика Раутакаллио.

Напомним, ранее СКА объявил о расставании с пятью легионерами – Лео Комаровым, Микко Лехтоненом, Мэтом Робинсоном, Ларсом Юханссоном и Йоонасом Кемппайненом.

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