Главный тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение в матче с Россией

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт подвёл итоги товарищеского матча с Россией (2:5).



«Игра была достаточно равная на протяжении всех 60 минут. Россиянам дважды удавалось выходить вперёд, но мы смогли возвращаться в игру и сравнивать счёт. Но в третьем периоде мы допустили пару ошибок, и в итоге одна из них привела к третьему голу сборной России. К сожалению, нам уже отыграться не удалось. Тем не менее сегодняшний матч стал позитивным опытом для нашей команды.



Для всего нашего штаба работа с молодёжью – это огромный вызов. Мы не можем ждать от них такого умения. Понимаем, что надо набраться терпения, больше объяснять», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.