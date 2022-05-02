Василий Подколзин — о сезоне в «Ванкувере»: это был невероятный год с отличной командой

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин подвёл итоги своего первого сезона в НХЛ.
«Мы стремились и хотели добиться лучших результатов. Это был невероятный год с отличной командой и отличной организацией. Хочу выразить огромную благодарность «Ванкуверу» за предоставленную возможность играть в этой прекрасной команде. Спасибо моим товарищам, которые всегда поддерживали и помогали мне. Спасибо болельщикам клуба за прекрасную атмосферу на домашней арене и потрясающую поддержку. Увидимся в следующем сезоне! Берегите себя!» — написал Подколзин в одной из социальных сетей.
Подколзин в текущем сезоне НХЛ провёл за клуб 79 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Василий Подколзин отправлен в фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс».
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