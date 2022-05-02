Стало известно, кто из хоккеистов НХЛ сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2022

Вчера, 1 мая, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, по итогам которого определились участники Кубка Стэнли. Игроки из команд, которые не вышли в плей-офф, могут присоединиться к своим сборным для участия в чемпионате мира, который пройдёт в мае.

Из НХЛ к финской сборной присоединятся четыре хоккеиста. Голкипер Харри Сятери из «Аризоны Койотс», защитник Хенри Йокихарью («Баффало Сэйбрз») и нападающий Юхо Ламмикко из «Ванкувер Кэнакс» присоединятся к команде до конца недели. Об этом сообщил генеральный менеджер финской сборной Йере Лехтинен изданию Iltalehti.

Форвард «Монреаль Канадиенс» Йоэль Армиа, прежде чем присоединиться к национальной сборной, пройдёт медобследование.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Финляндии сыграет в группе B вместе с командами Чехии, Латвии, Норвегии, Швеции, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.