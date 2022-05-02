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Михайлов: финские руководители летают в облаках. Не приедут их легионеры, приедут другие

Михайлов: финские руководители летают в облаках. Не приедут их легионеры, приедут другие
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Федерации хоккея Финляндии не допускать финских хоккеистов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, до игры за национальную команду.

«Не смогут играть за финскую сборную? Меня это никак не колышет. Если у них руководители летают в облаках, причём здесь я? А что вы предлагаете, чтобы я уговаривал Федерацию хоккея Финляндии? Другие легионеры не поедут к нам? Ну не приедут и не надо. Не они, так другие!» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги приняли участие 45 финских игроков. Вчера, 1 мая, «Автомобилист» объявил о переходе трёх финнов: голкипера Юхи Метсолы, защитника Юрки Йокипакки и форварда Миро Аалтонена.

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