Маршан — о Кубке Стэнли: в этом году для победы нужно будет выиграть четыре финала подряд

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал предстоящий плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
«Чтобы выиграть Кубок Стэнли в этом году, нужно будет выиграть четыре финала подряд. Каждая команда очень сильная, так что плей-офф будет интересным.
В этом году очень много действительно хороших команд, и это немного дерьмово. Я имею ввиду, что каждая команда на Востоке — соперник. На Западе тоже много действительно хороших команд.
В этом году плей-офф будет сумасшедшим. Будет очень весело. И кто бы ни победил в этом году, я думаю, это будет цениться намного больше, чем в другие годы, потому что плей-офф в этом году очень тяжёлый», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Бостон» в первом раунде плей-офф сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
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