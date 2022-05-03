Форвард системы «Салавата Юлаева» Пашин подписал 3-летний контракт новичка с «Каролиной»

19-летний российский нападающий системы уфимского «Салавата Юлаева» Александр Пашин подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз», сообщает информационный ресурс PuckPedia.

Как отмечает источник, Пашин подписал контракт на общую сумму в $ 2,5 млн ($ 827 тыс. за сезон). Агентом выступил Крэйг Остер, в числе клиентов которого есть и другие российские хоккеисты – Илья Любушкин («Торонто Мэйпл Лифс»), Шакир Мухамадуллин (арендованный «Салаватом Юлаевым» у «Нью-Джерси Дэвилз»), Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»), Александр Алексеев («Вашингтон Кэпиталз»).

Напомним, в 2020 году Пашин был задрафтован «Каролиной» в седьмом раунде под общим 199-м номером. В прошедшем сезоне Александр в большей степени выступал за клуб ВХЛ – «Торос», за который провёл 34 матча и набрал 30 (17+13) очков при коэффициенте полезности «+1». В КХЛ на его счету лишь четыре встречи, в которых он не набрал очков, со средним игровым временем в 5 минут.