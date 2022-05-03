Андрей Свечников – девятый по голам в плей-офф среди игроков «Каролины»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
Российский нападающий Андрей Свечников забил один гол, что позволило ему стать девятым среди всех игроков клуба по голам в плей-офф. Он забил 10-й гол и обогнал Кори Стиллмана, Джеффа О'Нила и Джордана Стаала, у которых по 9 голов, и вышел на единоличное девятое место в истории франшизы.
В составе «ураганов» отличились Сет Джарвис, Нино Нидеррайтер, Теуво Терявяйнен, Винсент Трочек и Андрей Свечников (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы у «мишек» стал Тейлор Холл.
Отметим, что эта встреча являлась матчем-открытием Кубка Стэнли сезона-2021/2022. Вторая игра состоится в ночь на четверг, 5 мая (начало – в 2:00 мск).
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