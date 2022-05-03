«Есть над чем поработать». Макдэвид оценил игру «Эдмонтона» в 1-м матче с «Лос-Анджелесом»
Поделиться
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал первый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ в Западной конференции с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4). 25-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.
«Фанаты на стадионе вызвали много эмоций, но мы не до конца справились со своей игрой. «Эдмонтон» проделал отличную работу, чтобы вернуться в матч после 0:2 и дать себе шанс на победу. У нас не получилось хорошего старта. Есть над чем поработать.
Мне понравилась игра нашей бригады большинства, а также то, как мы сражались по ходу матча, не бросили играть. Есть вещи, которые нравятся в нашем хоккее, и есть те, что не нравятся. Мы извлечём из всего этого уроки и применим во второй игре», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
11:00
-
10:40
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:14
-
08:49
-
08:29
-
08:20
-
08:00
-
07:23
-
07:20
-
06:09
-
05:51
-
05:49
-
05:05
-
04:47
-
03:26
-
03:20
-
01:53
-
01:35
-
01:31
-
01:19
-
00:00
- 2 мая 2022
-
23:34
-
22:43
-
22:00
-
21:41
-
21:20
-
21:00
-
20:02
-
19:35
-
19:26
-
19:19
-
19:13
Партнерский контент