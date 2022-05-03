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«Есть над чем поработать». Макдэвид оценил игру «Эдмонтона» в 1-м матче с «Лос-Анджелесом»

«Есть над чем поработать». Макдэвид оценил игру «Эдмонтона» в 1-м матче с «Лос-Анджелесом»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал первый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ в Западной конференции с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4). 25-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

«Фанаты на стадионе вызвали много эмоций, но мы не до конца справились со своей игрой. «Эдмонтон» проделал отличную работу, чтобы вернуться в матч после 0:2 и дать себе шанс на победу. У нас не получилось хорошего старта. Есть над чем поработать.

Мне понравилась игра нашей бригады большинства, а также то, как мы сражались по ходу матча, не бросили играть. Есть вещи, которые нравятся в нашем хоккее, и есть те, что не нравятся. Мы извлечём из всего этого уроки и применим во второй игре», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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