«МакИесус!» Макдэвид нарисовал фирменный шедевр, оставив в дураках пятёрку соперников

Судьба двух первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги 2015 года любопытна и довольно схожа между собой. Вне всяких сомнений, Коннор Макдэвид (первый номер) и Джек Айкел (второй номер) являются одними из самых ярких игроков лиги в своём поколении. Канадец – намного более яркий, американец – менее яркий, как и положено по их выборам на драфте, но оба находятся в центре внимания на протяжении всего своего выступления НХЛ. Однако их кубковый опыт за семь лет невероятно скуден.

Что касается Айкела, то для второго номера драфта НХЛ 2015 года непопадание в плей-офф стало уже седьмым кряду в его карьере. Американский форвард дебютировал в лиге в сезоне-2015/2016, будучи игроком «Баффало Сэйбрз». За эту команду Айкел выступал на протяжении шести сезонов и ни разу не смог пробиться с ней в розыгрыш Кубка Стэнли. В ноябре 2021 года произошёл обмен Джека из «Баффало» в «Вегас», но и в стане «рыцарей» у нападающего пока не получилось прервать неудачную серию.

Немногим дальше со своим «Эдмонтоном» от Айкела смог уйти Макдэвид. За время карьеры Коннора в НХЛ «нефтяники» только третий раз смогли пробиться в полноценный розыгрыш плей-офф, и на этом временном отрезке они выиграли только одну кубковую серию – в 2017 году у «Сан-Хосе». В остальном три невыхода в плей-офф, одно поражение во втором раунде, одно поражение в первом раунде и одно поражение в квалификационном раунде.

В нынешнем сезоне «Ойлерз» пробились в плей-офф со второго места в своём дивизионе и в первом раунде получили в соперники «Лос-Анджелес Кингз». В минувшей регулярке команды встречались четыре раза – три встречи остались за Макдэвидом и компанией, лишь однажды успех праздновали «короли». Практически все предстартовые раскладки свидетельствовали о том, что «Эдмонтон» выглядит фаворитом в этом паре. Но одна позиция в составе «нефтяников» на протяжении уже долгих лет вызывает огромные вопросы.

40-летний голкипер Майк Смит порой творит настоящие чудеса в воротах, но в большинстве случаев остаётся самым слабым местом в команде. А его сменщик Микко Коскинен просто не потянул уровень НХЛ, и не может составить ветерану лиги никакой конкуренции. На выходе зачастую «Эдмонтону» нужно забивать четыре или пять голов, чтобы гарантировать себе победу в матче. А если этого сделать не получается, то следует неудача.

Вот и на этот раз канадский вратарь хозяев не стал оплотом надёжности, хотя справедливости ради, необходимо признать, что в первых двух голах в матче его обвинить довольно сложно. Для начала отличился Тревор Мур, который воспользовался передачей в исполнении Алекса Иафалло, и броском в касание вонзил шайбу в ворота «Эдмонтона». А спустя пять минут Тревор и Алекс поменялись ролями – теперь черёд ассистировать настал уже для Мура, а забивал Иафалло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Казалось, что на перерыв соперники отправятся при преимуществе в две шайбы в пользу «Лос-Анджелеса». Но на последней минуте периода на авансцену вышел Макдэвид и нарисовал шедевр по расписанию. Канадский форвард уже давно поставил на поток голы в сольных проходах, когда он получает шайбу на огромной дистанции от ворот, набирает скорость, нанизывает нескольких соперников, и уже набрав скорость, врывается в зону атаки и там всё решает за счёт исполнительского мастерства. Один из самых красивых голов в регулярке Макдэвид в подобном стиле забил в ворота Александра Георгиева, перед этим разобравшись с четвёркой игроков «Рейнджерс».

Вот и в матче с «Кингз» капитан «Эдмонтона» отметился очередным эффектным сольным проходом. Получив шайбу ещё в своей зоне от защитника Дарнелла Нёрса, Макдэвид спокойно раскатился и полез напролом на всю пятёрку соперников. Для начала Коннор укатился от Карла Грундстрёма, затем обыграл ещё двух оппонентов, влетел в зону атаки и не заметив никакого сопротивления со стороны ещё двух полевых игроков гостей прямым броском прошил сыгравшего отличный матч Джонатана Куика. С кажущейся лёгкостью и элементарностью Коннор оставил в дураках пятёрку оппонентов, нарисовав самый красивый момент игрового дня в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Это шоу Макдэвида», «Его скорость и мастерство просто восхитительны», «Коннор Макдэвид вошёл в чат», «Волшебство от Макдэвида», «Это лига Коннора Макдэвида», «МакИесус», — такими комментариями взорвались североамериканские социальные сети после гола нападающего.

Гол Макдэвида вдохнул жизнь в игроков «Эдмонтона», и с начала второго периода они обрушили серию атак на владения Куика. На помощь им пришло не самое обязательное удаление Иафалло, которое вызвало серию споров среди американских журналистов. Многие посчитали решение арбитров Кайла Ремана и Стива Козари отправить Алекса в штрафной бокс «слишком лёгким» для матча плей-офф. Как бы то ни было, хозяева получили большинство и его реализовали – с пятака удачно подправил шайбу Кайлер Ямамото.

Но уже через минуту гости вернули себе преимущество в счёте – и здесь впервые в матче хозяев не выручил Смит. Шведский нападающий Адриан Кемпе закатился в зону нападения и выполнил скидку на Брендана Лемье – тот бросил практически по центру ворот и поставил в тупик голкипера «Эдмонтона». 40-летний вратарь пропустил очень простой для кубковой части сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» снова сумел отыграться, во второй раз в матче реализовав большинство. Макдэвид получил шайбу на борту и выполнил перевод на Леона Драйзайтля – шайба рикошетом через сломанную клюшку всё-таки добралась до немецкого форварда «нефтяников» и тот с убойной позиции уже не промахнулся. Сразу после точного броска Коннор отметился не самым красивым поведением, зачем-то ударив клюшкой защитника соперников Шона Дурзи, но его действия остались незамеченными судейской бригадой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Судьбу матча решил третий период, где последнее слово осталось за командой Тодда Маклеллана. За пять минут до конца основного времени роковой привоз в матче совершил Смит. Канадский голкипер укатился за ворота и грубо ошибся в передаче, выложив шайбу точно на крюк Иафалло – Алекс моментально сориентировался в ситуации и произвёл быстрый бросок, но Смит в отчаянном прыжке, казалось бы, сумел исправить свою же ошибку. Майк совершил спасение, но атака гостей продолжилась и всё-таки увенчалась голом. Дурзи нанёс бросок от синей – а финалист минувшего розыгрыша Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Филипп Дано совершил подправление.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Что произошло в эпизоде с четвёртым голом? Я просто пытался сделать хоть что-то. Очевидно, что взял на себя слишком много. В такой напряжённой игре нельзя допускать подобных ошибок. В итоге она стоила нам игры», — после матча признал очевидное Смит.

В оставшееся время «Эдмонтон» создал несколько моментов, но ещё раз отыграться у хозяев уже не получилось. С учётом провала в прошлом плей-офф (0-4 в серии с «Виннипегом») и неудачи в квалификации-2020 (1-3 в серии с «Чикаго») их серия поражений в кубковых матчах достигла отметки уже в семь встреч.