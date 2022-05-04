Голкипер Иван Бочаров объяснил причины своего ухода из московского «Динамо»

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров рассказал подробности ухода из московского «Динамо».

«Выглядело так, что я понимал, что после не самого удачного сезона настало время для смены обстановки. Нужно было двигаться дальше и ставить перед собой новые цели. Хотелось бросить себе новый вызов, поэтому можно сказать, что смена команды — это моё решение. К тому же знал, что «Локомотив» был сильно во мне заинтересован, поэтому мне оставалось только ждать того, как между собой договорятся руководители обоих клубов.

На самом деле на данный момент пока ещё тяжело принять уход из «Динамо», потому что на протяжении всей профессиональной карьеры играл за клуб, за исключением небольшого промежутка времени в красноярском «Соколе». Но я понимал, что этот шаг неизбежно надо было делать для того, чтобы двигаться дальше. Последние два сезона я не демонстрировал той игры, на которую я сам способен. И через какое-то время после вылета из плей-офф я сказал агенту, чтобы он постарался найти варианты обмена. Я так понимаю, что «Динамо» бы сделало мне квалификационное предложение и я бы мог остаться в клубе, но не знаю, к какому бы итогу это привело в результате переговоров», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.