Бочаров: верю, что Давыдов поможет мне сделать шаг вперёд в карьере

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров высказался о совместной работе с известным тренером вратарей Рашитом Давыдовым.
«Фактор Рашита Давыдова? Мы оставались на связи на протяжении всей моей карьеры в КХЛ. Меня привлекали в сборную России, где он являлся тренером вратарей. Он поддерживал меня в определённые моменты и подсказывал какие-то нюансы. А в данной ситуации он во многом помог мне в этом переходе. Спасибо ему за доверие. Постараюсь его оправдать. Верю, что он сможет помочь мне сделать шаг вперёд в карьере и добиться новых высот.
Все переговоры с руководством «Локомотива» велись через агента. Насчёт роли даже не стоит сейчас говорить. Думаю, что в клубе на меня рассчитывают, и я приложу все усилия, чтобы быть основным вратарём», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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