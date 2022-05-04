Вратарь Николаев: попробую забросить шайбу на турнире в СПб, но не обещаю

Голкипер сборной России по хоккею Дмитрий Николаев поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Санкт-Петербурге.
«Настроение хорошее, боевое. Сегодня приехали, потренировались. Будем готовиться к игре. После моего гола много людей написало мне, поздравляло. Особо не почувствовал себя звездой. Забил и забил, ничего такого. Снайперские цели на этот турнир? Попробую, но не обещаю.
Матч с молодёжной сборной будет ещё сложнее, поэтому будем готовиться на 100%. Они молодые, дерзкие, бегут, бросают. У них ещё больше мотивации нас обыграть», – передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, 1 мая в товарищеском матче между сборными России и Беларуси на 58-й минуте Николаев забил гол, отправив шайбу в пустые ворота белорусской команды.
- 4 мая 2022
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