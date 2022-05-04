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Овечкин мощным силовым приёмом опрокинул на лёд форварда «Флориды»

Овечкин мощным силовым приёмом опрокинул на лёд форварда «Флориды»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мощным силовым приёмом опрокинул форварда «Флориды Пантерз» Сэма Райнхарта в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «столичных» Райнхарт получил шайбу в своей зоне и попал под прессинг нападающего Конора Шири. После этого к нему подъехал Овечкин и сбил хоккеиста «пантер» с ног силовым приёмом.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая обладатель Президентского кубка «Флорида Пантерз» на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в Санрайзе (США) принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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