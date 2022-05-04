Стадион замолчал. Болельщик Овечкина в форме сборной России отпраздновал гол «Вашингтона»

Часть фанатов в Америке критикуют Овечкина и отказываются болеть за «столичных», но поддержка у нашего великого снайпера всё равно огромная.

Россиянин Александр Овечкин – главная звезда и лицо «Вашингтона», живая легенда мирового хоккея, но из-за событий последних месяцев часть болельщиков в Северной Америке изменили о нём мнение. Недавно Washington Post опубликовал статью о болельщиках команды, которые критикуют позицию Овечкина и «Вашингтона».

«Я до сих пор люблю «кэпс», но я не люблю Овечкина. Будет странно не смотреть плей-офф, но я не могу смотреть. Это отстой, потому что я люблю «Вашингтон», но в этой ситуации я просто не могу их поддерживать», — говорила Линн Кесслер, чей муж родом из Украины.

«Я долгое время была болельщиком «Вашингтона», но сейчас позиция Овечкина рушит сообщество местных болельщиков. Мы видели провалы команды, видели её победы, мы всегда болеем за неё. Но теперь всё сообщество разделилось. Некоторые фанаты считают, что Овечкин должен покинуть команду. Некоторые говорят, что не знают. Некоторые поддерживают Овечкина и команду. Мы поддерживали «Вашингтон» до этого момента. Но сейчас братский дух спорта разрушен, уже нет чувства, что ты поддерживаешь всю команду, любишь каждого игрока», — рассказывает украинка Марина Байдюк, живущая в Вашингтоне.

Чтобы не накалять и так горячую обстановку, в начале марта на домашнюю арену «Вашингтона» даже запретили проносить российские и украинские флаги. Впрочем, уже на следующий день клуб выступил с заявлением, что флаги любой страны проносить можно, но запрещены любые оскорбительные лозунги и картинки.

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Овечкина освистывали болельщики в Нью-Йорке, а ещё громче – в Эдмонтоне и Калгари. Но тем не менее поддержка у великого русского снайпера всё равно гораздо больше. На том же выезде по западной Канаде в середине марта на арене «Ванкувера» во время матча с «Вашингтоном» был замечен болельщик с российским флагом.

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Домашние матчи «столичных» тоже не потеряли популярности, несмотря на критику отдельных болельщиков. Каждая игра в столице США проходила при полном аншлаге, а майки с фамилией Овечкина по-прежнему самая популярная форма одежды на родной арене «Вашингтона». В последнем домашнем матче регулярки капитана команды встретили восторженными овациями – клуб устроил ему церемонию в честь того, что в этом сезоне он вышел на третье место в списке снайперов всех времён. Можно не сомневаться, что в плей-офф Александру и его команде тоже будет обеспечена сумасшедшая поддержка.

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Начинать плей-офф «столичным» выпало во Флориде, серией с «Пантерз», первый матч прошёл на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Игра складывалась для гостей непросто – потеряли Тома Уилсона в самом начале, проигрывали 1:2 в середине третьего периода, но затем Овечкин и Кузнецов переломили ход матча – один обокрал защитника, другой убежал в отрыв и прошил Бобровского. Через две минуты стадион замолчал – это Ти Джей Оши вывел «столичных» вперёд. Радовались только редкие болельщики «Вашингтона». Среди них камера выхватила человека в красной джерси с восьмёркой на рукаве – номером Овечкина.

Этот болельщик был не просто в майке Ови, а в майке сборной России! Не побоялся выразить поддержку в стране, где сейчас многие относятся ко всему российскому по меньшей мере настороженно. А «Вашингтон» порадовал его и всех остальных своих болельщиков волевой победой.