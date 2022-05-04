Clutch Points — о голе Кузнецова: Овечкин испепелил взглядом Бобровского

Издание Clutch Points прокомментировало игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче плей-офф с «Флоридой Пантерз» (4:2).

«Капитан «Вашингтон Кэпиталз» испепелил вратаря «Флориды» взглядом во время победного матча в плей-офф Кубка Стэнли.



«Столичные» доковыляли до старта плей-офф, лишившись в последних матчах регулярного чемпионата своего лучшего игрока Александра Овечкина. Из-за повреждения, полученного вследствие удара о борт во встрече с «Торонто», Ови пропустил три встречи регулярки. Без своего капитана «Кэпиталз» не смогли подняться выше восьмого места в Восточной конференции и были вынуждены уже в первом раунде плей-офф встретиться с «Флоридой», выигравшей Президентский кубок по итогам гладкого чемпионата.



Однако перед самым стартом противостояния «Вашингтон» получил отличные новости о том, что Овечкин будет готов сыграть уже в первом матче серии. И Овечкин не просто сыграл — он показал такой уровень физической подготовки, благодаря которому «Кэпиталз» удалось поменять ход поединка в свою пользу. Ко всему этому Ови также добавил фактор устрашения соперника.



На девятой минуте третьего периода, когда «Вашингтон» уступал 1:2, Овечкин сыграл в отборе в средней зоне, отправив Евгения Кузнецова на рандеву с голкипером «Флориды». Кузнецов сравнял счёт, а Овечкин подкатился к Сергею Бобровскому и просто съел опытного вратаря «Пантерз» взглядом, приведя того в замешательство.



Действия Овечкина перевернули ход матча, а сам капитан «Вашингтона» в очередной раз в своей карьере сильно повлиял на результат матча плей-офф. Через пару минут после этого Ти Джей Оши забросил победную шайбу, но «Кэпиталз» не остановились, доведя преимущество до двух голов в конце встречи.



Послезавтра «Вашингтон» попытается вцепиться мёртвой хваткой во второй матч серии, но им стоит ожидать, что «Пантерз», представляющие собой очень талантливую команду с глубоким составом, будут сопротивляться ещё более яростно», — говорится в сообщении.

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