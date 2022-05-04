Clutch Points — о голе Кузнецова: Овечкин испепелил взглядом Бобровского

Издание Clutch Points прокомментировало игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче плей-офф с «Флоридой Пантерз» (4:2).
«Капитан «Вашингтон Кэпиталз» испепелил вратаря «Флориды» взглядом во время победного матча в плей-офф Кубка Стэнли.
«Столичные» доковыляли до старта плей-офф, лишившись в последних матчах регулярного чемпионата своего лучшего игрока Александра Овечкина. Из-за повреждения, полученного вследствие удара о борт во встрече с «Торонто», Ови пропустил три встречи регулярки. Без своего капитана «Кэпиталз» не смогли подняться выше восьмого места в Восточной конференции и были вынуждены уже в первом раунде плей-офф встретиться с «Флоридой», выигравшей Президентский кубок по итогам гладкого чемпионата.
Однако перед самым стартом противостояния «Вашингтон» получил отличные новости о том, что Овечкин будет готов сыграть уже в первом матче серии. И Овечкин не просто сыграл — он показал такой уровень физической подготовки, благодаря которому «Кэпиталз» удалось поменять ход поединка в свою пользу. Ко всему этому Ови также добавил фактор устрашения соперника.
На девятой минуте третьего периода, когда «Вашингтон» уступал 1:2, Овечкин сыграл в отборе в средней зоне, отправив Евгения Кузнецова на рандеву с голкипером «Флориды». Кузнецов сравнял счёт, а Овечкин подкатился к Сергею Бобровскому и просто съел опытного вратаря «Пантерз» взглядом, приведя того в замешательство.
Действия Овечкина перевернули ход матча, а сам капитан «Вашингтона» в очередной раз в своей карьере сильно повлиял на результат матча плей-офф. Через пару минут после этого Ти Джей Оши забросил победную шайбу, но «Кэпиталз» не остановились, доведя преимущество до двух голов в конце встречи.
Послезавтра «Вашингтон» попытается вцепиться мёртвой хваткой во второй матч серии, но им стоит ожидать, что «Пантерз», представляющие собой очень талантливую команду с глубоким составом, будут сопротивляться ещё более яростно», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
- 4 мая 2022
-
21:20
-
20:55
-
20:32
-
20:09
-
19:55
-
19:32
-
19:15
-
18:55
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:45
-
17:24
-
17:00
-
16:46
-
16:36
-
16:28
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:14
-
14:35
-
14:22
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:44