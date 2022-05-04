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ESPN: Овечкин не попал в топ-25 лучших игроков плей-офф НХЛ, в топ-50 — восемь россиян

ESPN: Овечкин не попал в топ-25 лучших игроков плей-офф НХЛ, в топ-50 — восемь россиян
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Авторитетное издание ESPN опубликовало список из 50 лучших игроков, выступающих сейчас в плей-офф НХЛ.

В список попали восемь российских хоккеистов, но ни одного из них не оказалось в топ-5. Первое место занял форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, второе — защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, тройку замкнул нападающий «лавин» Натан Маккиннон. На четвёртую позицию издание поставило игрока атаки «Флориды Пантерз» Александра Баркова, а на пятое — капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Лучшим из россиян стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, которому отдали шестое место.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 29-ю позицию, форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич — 45-ю. Одноклубник «блюзмена» Владимир Тарасенко, а также Евгений Кузнецов и Евгений Малкин не попали в топ-50.

Полный список россиян:

6. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа»;
...
8. Никита Кучеров, нападающий, «Тампа»;
...
13. Кирилл Капризов, нападающий, «Миннесота Уайлд»;
...
20. Игорь Шестёркин, вратарь, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
...
22. Артемий Панарин, нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
...
29. Александр Овечкин, нападающий, «Вашингтон»;
...
42. Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида»;
...
45. Павел Бучневич, нападающий, «Сент-Луис».

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