ESPN: Овечкин не попал в топ-25 лучших игроков плей-офф НХЛ, в топ-50 — восемь россиян

Авторитетное издание ESPN опубликовало список из 50 лучших игроков, выступающих сейчас в плей-офф НХЛ.

В список попали восемь российских хоккеистов, но ни одного из них не оказалось в топ-5. Первое место занял форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, второе — защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, тройку замкнул нападающий «лавин» Натан Маккиннон. На четвёртую позицию издание поставило игрока атаки «Флориды Пантерз» Александра Баркова, а на пятое — капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Лучшим из россиян стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, которому отдали шестое место.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял лишь 29-ю позицию, форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич — 45-ю. Одноклубник «блюзмена» Владимир Тарасенко, а также Евгений Кузнецов и Евгений Малкин не попали в топ-50.

Полный список россиян:

6. Андрей Василевский, вратарь, «Тампа»;

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8. Никита Кучеров, нападающий, «Тампа»;

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13. Кирилл Капризов, нападающий, «Миннесота Уайлд»;

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20. Игорь Шестёркин, вратарь, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

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22. Артемий Панарин, нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

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29. Александр Овечкин, нападающий, «Вашингтон»;

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42. Сергей Бобровский, вратарь, «Флорида»;

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45. Павел Бучневич, нападающий, «Сент-Луис».