Никита Кучеров забил первый гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 пользу «Тампы». Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.
Напомним, первый матч завершился разгромной победой «Торонто» со счётом 5:0.
Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.
Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.
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